الرياضة - 09:14 - ثاني أيام الشتاء.. هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، حيث من المتوقع أن تسود أجواء باردة على جميع الأنحاء.

هيئة الأرصاد الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم حيث يشهد اضطرابات في حالة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى (50:40) كم / ساعة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين (2.5:3.5) مترا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت أن هناك تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 12

دمياط 20 16

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 20 09

رأس سدر 21 10

نخل 18 05

كاترين 15 03

الطور 23 13

طابا 19 11

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 12

مطروح 20 12

السلوم 19 09

سيوة 19 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 23 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 25 18

حلايب 23 19

أبو رماد 24 18

رأس حدربة 25 19

الفيوم 21 07

بني سويف 21 08

المنيا 20 08