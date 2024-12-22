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روما يتقدم على بارما بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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روما يتقدم على بارما بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

روما يتقدم على بارما بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:31 مساءً - الدوري الإيطالي، تقدم فريق روما علي بارما بهدفين دون رد خلال لقائهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025 على ملعب تورينو الأولمبي.

مباراة روما وبارما 

واحرز ثنائية روما باولو ديبالا وأليكسيس سالماكرز في الدقيقتين 7 و12.

تشكيل روما ضد بارما في الدوري الإيطالي

وأعلن كلاوديو رانيري المدير الفني لفريق روما تشكيلة الرسمي لمباراة بارما كالتالي: 

حراسة المرمي: ميلي سفيلار.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، ماتس هوملز، إيفان نديكان، أنخلينو.

خط الوسط: لياندرو باريديس، كواديو كونيه، أرتم دوبياك.

خط الهجوم: أليكسيس سالماكرز، باولو ديبالا، ستيفان شعراوي.

مباراة روما ضد بارما 

ودخل فريق روما اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد اكتساح سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الـ16 من كأس إيطاليا بينما فريق خسر بارما مباراته الماضية ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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