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وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بـ 3 مدن - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بـ 3 مدن - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بـ 3 مدن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محورا منخفضي ومتوسطي الدخل بمدن القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية بالمشروعات.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات لإتاحتها للمواطنين المخصصة لهم، أو طرحها لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال سياسة الوزارة التى تعتمد على 3 محاور، وهي: الدعم لشريحة محدودى الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، والمساندة لشريحة متوسطي الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية من الشرائح الأعلى دخلا في تقديم الدعم لشريحة محدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.

وفي هذا السياق، واصل المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة حيث تم المرور على موقع عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث، حيث يجرى تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5328 وحدة بمساحات تتراوح من (90م2:120م2).

واستكمل الغيطي، الجولة بمتابعة أعمال الطرق بمنطقة امتداد النرجس النرجس الجديدة بالتجمع الثالث، حيث تم الانتهاء من طبقة الأساس، بجانب متابعة أعمال الطرق بحى جاردينيا بالتجمع الثالث.

وتفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال استكمال وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور منخفضي الدخل بالحي الـ20، وذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان، بالمتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن المشروع يضم 98 عمارة بإجمالي 3252 وحدة سكنية نموذج 4 وحدات بالدور، بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى حوالي 99%.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة منها: سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل ومحور متوسطي الدخل بمنطقة 2350 فدانا.

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق بالمشروع، وآلية ومراحل التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني، مشدداً على تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة للمشروع، وتذليل أي عقبات، مؤكداً أن تلك الأعمال تأتي استمراراً لخطط التطوير الجارية في مختلف محاور المدينة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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