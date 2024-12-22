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الرياضة - 09:14 - عز وصل كام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:14 - عز وصل كام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:14 - عز وصل كام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - أسعار الحديد والأسمنت.. سجلت أسعار الحديد والأسمنت، حالة من الاستقرار الملحوظ داخل سوق مواد البناء بمستهل تعاملات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024.

أسعار الحديد والأسمنت

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر
أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سجل سعر طن حديد المصريين نحو 38500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 36400 جنيه.

وصل سعر طن حديد عز إلى 38800 جنيه.

بلغ سعر طن حديد عطية نحو 37000 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان فسجل نحو 35700 جنيه.

في حين وصل سعر طن حديد بشاي إلى 38600 جنيه.

أما عن مصر ستيل فبلغ سعر الطن نحو 37000 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر
أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

- بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 2790 جنيهًا.

- في حين سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2770 جنيهًا.

- أما عن سعر طن أسمنت حلوان فوصل إلى 2860 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر
أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

في حين وصل سعر طن أسمنت الواحه الأبيض إلى 4140 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4120 جنيه.

فيما بلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء نحو 4000 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر
أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم

بلغ سعر طن أسمنت الواحة نحو 2160 جنيهًا.

كما سجل سعر طن أسمنت أهل مصر نحو 2260 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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