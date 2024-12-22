مشاهير العرب - ياسمين رئيس تتصدر التريند بسبب تصريحات عمرو جمال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - تصدرت الفنانة ياسمين رئيس تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحات نجم الأهلي السابق وحرس الحدود الحاليعمرو جمال عن الشبه بينهما.

ورفض عمرو جمال فكرة تشبيهه بالفنانة ياسمين رئيس، قائلا: «لا أحب الحديث عن تشبيهي بأحد، فلي قصة شعر معينة ولا يوجد شبه من الأساس».

ولفت جمال خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أنه رفض عرضًا من منتج لتقديم إعلان رفقة الفنانة تقوم فكرته على الشبه بينهما.

وأكد لاعب حرس الحدود، أنه لا يفضل الحديث في هذه النقطة، مضيفًا: «أنا صعيدي».

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