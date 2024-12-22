صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مكتبي مفتوح للشباب لتلقي الأفكار الجادة ودعم تنفيذها - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مكتبي مفتوح للشباب لتلقي الأفكار الجادة ودعم تنفيذها - أخبار كلمتك

رئيس جهاز حماية المستهلك: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

رئيس جهاز حماية المستهلك: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لمسلسل «سراب» بطولة خالد النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لمسلسل «سراب» بطولة خالد النبوي - أخبار كلمتك

استبعاد راشفورد، تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث - أخبار كلمتك

استبعاد راشفورد، تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - ياسمين رئيس تتصدر التريند بسبب تصريحات عمرو جمال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - ياسمين رئيس تتصدر التريند بسبب تصريحات عمرو جمال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ياسمين رئيس تتصدر التريند بسبب تصريحات عمرو جمال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - تصدرت الفنانة ياسمين رئيس تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحات نجم الأهلي السابق وحرس الحدود الحاليعمرو جمال عن الشبه بينهما.

ورفض عمرو جمال فكرة تشبيهه بالفنانة ياسمين رئيس، قائلا: «لا أحب الحديث عن تشبيهي بأحد، فلي قصة شعر معينة ولا يوجد شبه من الأساس».

ياسمين رئيس تتصدر التريند بسبب تصريحات عمرو جمال

ولفت جمال خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أنه رفض عرضًا من منتج لتقديم إعلان رفقة الفنانة تقوم فكرته على الشبه بينهما.

وأكد لاعب حرس الحدود، أنه لا يفضل الحديث في هذه النقطة، مضيفًا: «أنا صعيدي».

اقرأ أيضاً
أيمن الشريعي: رفضت طلب سيد ياسين بالتعاقد مع عمرو جمال

عمرو جمال يتصدر تشكيل فاركو الرسمي ضد الأهلي في الدو

ري

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يحقق ارتفاعًا جديدًا في الإيرادات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق