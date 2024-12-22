صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مكتبي مفتوح للشباب لتلقي الأفكار الجادة ودعم تنفيذها - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مكتبي مفتوح للشباب لتلقي الأفكار الجادة ودعم تنفيذها - أخبار كلمتك

رئيس جهاز حماية المستهلك: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

رئيس جهاز حماية المستهلك: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لمسلسل «سراب» بطولة خالد النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لمسلسل «سراب» بطولة خالد النبوي - أخبار كلمتك

استبعاد راشفورد، تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث - أخبار كلمتك

استبعاد راشفورد، تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

الحريفة 2 يواصل تصدره شباك التذاكر بإيرادات يومية تصل إلى 2.3 مليون جنيه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحريفة 2 يواصل تصدره شباك التذاكر بإيرادات يومية تصل إلى 2.3 مليون جنيه - أخبار كلمتك

الحريفة 2 يواصل تصدره شباك التذاكر بإيرادات يومية تصل إلى 2.3 مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:00 مساءً -  واصل فيلم الحريفة 2 الذي يقوم ببطولته نور النبوي وكزبرة، تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي منذ انطلاق عرضه.

 

إيرادات فيلم الحريفة 2

 وحقق فيلم “الحريفة 2” إيرادات بلغت 2 مليون و305 ألف جنيه جنيها في شباك التذاكر أمس الجمعة بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

 

 

 

 

أبطال فيلم الحريفة 2 

 فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مارفل تخطط لضم توبي مجواير وأندرو جارفيلد لـ SpiderMan4 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق