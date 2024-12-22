فعاليات قصور الثقافة في أسبوع، انطلاق عروض نوادي المسرح وبدء احتفالات العام الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:40 مساءً - تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الأسبوع أجندة غنية بالفعاليات الثقافية والفنية، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

فعاليات قصور الثقافة في أسبوع

وتنطلق الفعاليات اليوم الأحد وتتنوع بين الورش الإبداعية، العروض الفنية والمسرحية، والأمسيات الثقافية، وحتى السبت المقبل 28 ديسمبر في مختلف محافظات الجمهورية.

استمرار برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف المواهب بالغربية

تستمر فعاليات برنامج مصر جميلة بمحافظة الغربية على مدار خمسة أيام، والمعني باكتشاف وتنمية المواهب، ويتضمن مجموعة من الورش الفنية، والحرفية منها مشغولات يدوية بالخرز، تعليم فن المكرمية، بجانب ورش التمثيل المسرحي والأداء الحركي، وغيرها من الأنشطة المقدمة لأبناء المحافظة بالمجان، بمشاركة نخبة من المبدعين والمدربين المتميزين.

مهرجان فنون القناطر الخيرية يواصل إبداعاته

كما تتواصل اليوم فعاليات "مهرجان القناطر الخيرية" المقام بمحافظة القليوبية والمستمر حتى ٢٥ ديسمبر الحالي.

ويشهد المهرجان طوال فترة إقامته مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية لجميع الفئات العمرية، تتنوع ما بين الورش الفنية والحرفية، الندوات والمحاضرات التوعوية، وتقدم في الحادية عشرة صباحا، فيما تقدم العروض الفنية في تمام الخامسة مساءً.

ختام الأسبوع الثقافي الـ ٣٥ لأطفال المحافظات الحدودية بشرم الشيخ

يشهد قصر ثقافة شرم الشيخ اليوم ختام فعاليات الأسبوع الثقافي الخامس والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، ويتضمن حفل الختام مجموعة كبيرة من الفقرات الفنية والاستعراضية التي تعكس إبداعات الأطفال، وهي نتاج الورش التي تم تقديمها طوال فترة تنفيذ المشروع، لـ 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد، مطروح، وأسوان، بالإضافة إلى عدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

انطلاق عروض نوادي المسرح بالمحافظات

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الأسبوع باقة متنوعة من العروض المسرحية تمزج بين روائع النصوص المحلية والعالمية، وذلك ضمن فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، التجربة الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري.

ويشهد اليوم الأحد انطلاق أولى العروض المسرحية بمحافظة الإسكندرية التي تشهد هذا العام ٣٣عرضا مسرحيا يستمر تقديمهم حتى ٧ يناير المقبل.

وانطلقت أمس العروض الخاصة بإقليم القناة وسيناء الثقافي البالغ عددهم ١٦ عرضا، على مسرحي قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش، تستمر حتى 29 ديسمبر الحالي.

وتستضيف مسارح قصور الثقافة بمحافظة البحيرة ٢٥ عرضا بدءا من الأربعاء المقبل ٢٥ ديسمبر، يستمر عرضها لمدة ٦ أيام.

فيما يستقبل قصر ثقافة الزقازيق العروض المسرحية الخاصة بمحافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي، البالغ عددهم ٣١ عرضا مسرحيا بدءا من السبت ٢٨ ديسمبر، وتتواصل حتى ١٢ يناير.

انعقاد مؤتمر المشهد الثقافي وتجلياته في الإسماعيلية

ويستضيف قصر ثقافة الإسماعيلية، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الثانية عشرة ظهرا، فعاليات المؤتمر الأدبي لليوم الواحد بعنوان "المشهد الثقافي وتجلياته في الإسماعيلية"، ويعقد برئاسة الشاعر جمال حراجي، وأمين عام المؤتمر أحمد نجم، ويشمل المؤتمر:جلسات بحثية، وأمسيات شعرية، بالإضافة إلى تكريم عدد من الرموز الثقافية والأدبية ولفيف من الإعلاميين البارزين.

عروض فنية مميزة احتفالا بالعام الجديد

واحتفالًا بالعام الجديد، أعدت هيئة قصور الثقافة برنامجًا خاصًّا هذا الأسبوع، يضم ورشا إبداعية للأطفال، بجانب اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية بعدد من المحافظات منها: القاهرة، الإسكندرية، الغربية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، المنوفية، والوادي الجديد وغيرها.

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