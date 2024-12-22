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نتفليكس تستخدم الذكاء الاصطناعي لدبلجة الأفلام من لغة لأخرى - أخبار كلمتك

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نتفليكس تستخدم الذكاء الاصطناعي لدبلجة الأفلام من لغة لأخرى - أخبار كلمتك

نتفليكس تستخدم الذكاء الاصطناعي لدبلجة الأفلام من لغة لأخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:40 مساءً - نتفليكس Netflix استعانت منصة البث الرقمي الأشهر في العالم، نتفليكس بالذكاء الاصطناعي، لدبلجة الأفلام التي تعرضها علي منصتها.

ويتيح الذكاء الاصطناعي، تحول حوارات الأفلام، من لغة لأخرى، بصوت الممثل نفسه، وحركة شفاه، تناسب اللغة المختارة.

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محتوى منصة البث الرقمي نتفليكس

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني.

وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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