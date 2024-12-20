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خليجي 26، مدرب قطر يكشف موقف أكرم عفيف من مواجهة الإمارات - أخبار كلمتك

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خليجي 26، مدرب قطر يكشف موقف أكرم عفيف من مواجهة الإمارات - أخبار كلمتك

خليجي 26، مدرب قطر يكشف موقف أكرم عفيف من مواجهة الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:13 مساءً -  أكد المدير الفني لمنتخب قطر لكرة القدم لويس جارسيا، أن العنابي تجاوز النتائج السلبية التي تحققت في الفترة الماضية، معربا عن ثقته الكبيرة في اللاعبين لتقديم أفضل أداء في خليجي 26.

وتنتظر المنتخب القطري مواجهة من العيار الثقيل غدا أمام المنتخب الإماراتي في مستهل مشوار الفريقين في خليجي 26 المقررة بالكويت.

 

مدرب قطر يتحدث عن مواجهة الإمارات 

 وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم في الكويت قبل مواجهة الأبيض الإماراتي، إن العقلية الاحترافية والإيجابية سهلت من مهمته، مشيرا إلى أنه مع لاعبي العنابي يتطلعون لتقديم أفضل مستوى في البطولة.

 

وشدد جارسيا على أن طموحه كبير في خليجي 26، وأن فريقه يمتلك الشغف للمضي قدما في المنافسات.

وعن مشاركة أكرم عفيف، شدد جارسيا  على أن الجانب الإنساني مهم للاعب الكرة، في إشارة إلى وجود بعض الأمور الخاصة باللاعب التي قد تمنعه من التواجد مع العنابي، معربا عن أمله في تواجد اللاعب مستقبلا مع المنتخب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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