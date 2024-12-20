عودة الشناوي وماييلي لقائمة بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز

قائمة بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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