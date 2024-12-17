الرياضة - 08:46 - درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، متوقعة أن يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا على محافظات مصر.

الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس في مصر

وبشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وعن الظواهر الجوية فتتكوّن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، محذرة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة

وكشفت الهيئة عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 11 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 20 11 بنها 21 12 دمنهور 20 11 وادي النطرون 22 12 كفر الشيخ 21 11 المنصورة 21 11 الزقازيق 22 11 شبين الكوم 21 10 طنطا 20 12 دمياط 22 14 بورسعيد 21 14 الإسماعيلية 21 07 السويس 20 11 العريش 23 11 رفح 21 10 رأس سدر 22 11 نخل 18 01 كاترين 15 01 الطور 22 12 طابا 20 09 شرم الشيخ 25 17 الإسكندرية 21 11 العلمين 20 10 مطروح 20 12 السلوم 19 08 سيوة 20 06 رأس غارب 25 14 الغردقة 26 14 سفاجا 25 12 مرسى علم 25 16 شلاتين 26 20 حلايب 25 19 أبو رماد 25 17 رأس حدربة 26 17 الفيوم 20 07 بني سويف 22 07 المنيا 23 06 أسيوط 23 06 سوهاج 24 09 قنا 25 11 الأقصر 25 10 أسوان 26 12 الوادي الجديد 25 09 أبو سمبل 26 14