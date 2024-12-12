فيورنتينا يكتسح لاسك 7-0 في دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:40 مساءً - اكتسح فيورنتينا الإيطالي ضيفه لاسك لينز النمساوي 7-0 اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم فريق فيورنتينا في الدقيقة العاشرة عن طريق ريكاردو سوتيل، قبل أن يضيف نانيتامو كوامي الهدف الثاني في الدقيقة 22، وفي الدقيقة 39 سجل أمير ريتشاردسون الهدف الثالث لفيورنتينا، قبل أن يعود سوتيل ليضيف الهدف الثاني له والرابع لفيورنتينا في الدقيقة 58.

وسجل فيورنتينا هدفه الخامس في الدقيقة 69 عن طريق رولاندو ماندراجورا، قبل أن يسجل فيليب ستويكوفيتش لاعب لينز الهدف السادس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 85 سجل ألبرت جودمنسون الهدف السابع لفيورنتينا.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف ليجيا وارسو البولندي، والذي تلقى خسارة مفاجئة في الجولة ذاتها أمام ضيفه لوجانو السويسري (1-2)، على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاسك لينز عند نقطتين في المركز الرابع والثلاثين.

وجاءت خسارة ليجيا وارسو أمام لوجانو، لتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف المتصدر تشيلسي، والذي ضمن تأهله إلى دور الستة عشر من المسابقة.

على جانب آخر، رفع لوجانو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم ليجيا في الدقيقة 11 عن طريق ريويبا موريشيتا، قبل أن يدرك لوجانو التعادل في الدقيقة 40 عن طريق ماتيا بوناتي.

وفي الدقيقة 74 سجل ألبيان حيدري الهدف الثاني للفريق السويسري.

نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

وفي باقي المباريات، فاز سيركل بروج البلجيكي على مضيفه أولمبيا يوبليانا السلوفيني 4/1، وفاز إسطنبول باشاكشهير التركي على هايدنهايم الألماني 3/1، وفاز ريال بيتيس الإسباني على بيترو كوب المولدوفي 1/0.

وفاز كوبنهاجن الدنماركي على هارتس الاسكتلندي 2/0 وبنفس النتيجة فاز دينامو مينسك البيلاروسي على لارن الأيرلندي الشمالي، وأبويل القبرصي على نواه الأرميني 3/1، وتعادل هلسنكي الفنلندي مع مولده النرويجي 2/2.

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