سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه "كتر الفلوس" (فيديو) - أخبار كلمتك

سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه "كتر الفلوس" (فيديو) - أخبار كلمتك

بيان سعودي بريطاني هام عن سوريا وغزة والسودان - أخبار كلمتك

بيان سعودي بريطاني هام عن سوريا وغزة والسودان - أخبار كلمتك

لاتسيو يضرب أياكس أمستردام بثلاثية في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

لاتسيو يضرب أياكس أمستردام بثلاثية في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

اليوم، قطع المياه عن 8 مناطق حيوية بالجيزة لمدة 5 ساعات - أخبار كلمتك

اليوم، قطع المياه عن 8 مناطق حيوية بالجيزة لمدة 5 ساعات - أخبار كلمتك

زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من سقوط الاسد في سوريا - أخبار كلمتك

زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من سقوط الاسد في سوريا - أخبار كلمتك

قطاع قبلي ينجح بإطلاق سراح معتقلين - أخبار كلمتك

قطاع قبلي ينجح بإطلاق سراح معتقلين - أخبار كلمتك

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام رينجرز بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام رينجرز بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت من ليون 3-2 بالدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت من ليون 3-2 بالدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

الخارجية الأمريكية: بلينكن ناقش مع أردوغان دعم الانتقال السياسي بسوريا - أخبار كلمتك

الخارجية الأمريكية: بلينكن ناقش مع أردوغان دعم الانتقال السياسي بسوريا - أخبار كلمتك

جماهير المحلة تحيي شوقي غريب بعد الفوز على زد (فيديو) - أخبار كلمتك

جماهير المحلة تحيي شوقي غريب بعد الفوز على زد (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

فيورنتينا يكتسح لاسك 7-0 في دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فيورنتينا يكتسح لاسك 7-0 في دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

فيورنتينا يكتسح لاسك 7-0 في دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:40 مساءً - اكتسح فيورنتينا الإيطالي ضيفه لاسك لينز النمساوي 7-0 اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم فريق فيورنتينا في الدقيقة العاشرة عن طريق ريكاردو سوتيل، قبل أن يضيف نانيتامو كوامي الهدف الثاني في الدقيقة 22، وفي الدقيقة 39 سجل أمير ريتشاردسون الهدف الثالث لفيورنتينا، قبل أن يعود سوتيل ليضيف الهدف الثاني له والرابع لفيورنتينا في الدقيقة 58.

وسجل فيورنتينا هدفه الخامس في الدقيقة 69 عن طريق رولاندو ماندراجورا، قبل أن يسجل فيليب ستويكوفيتش لاعب لينز الهدف السادس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 85 سجل ألبرت جودمنسون الهدف السابع لفيورنتينا.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف ليجيا وارسو البولندي، والذي تلقى خسارة مفاجئة في الجولة ذاتها أمام ضيفه لوجانو السويسري (1-2)، على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاسك لينز عند نقطتين في المركز الرابع والثلاثين.

وجاءت خسارة ليجيا وارسو أمام لوجانو، لتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف المتصدر تشيلسي، والذي ضمن تأهله إلى دور الستة عشر من المسابقة.

على جانب آخر، رفع لوجانو رصيده إلى 12 نقطة في  المركز الرابع.

وتقدم ليجيا في الدقيقة 11 عن طريق ريويبا موريشيتا، قبل أن يدرك لوجانو التعادل في الدقيقة 40 عن طريق ماتيا بوناتي.

وفي الدقيقة 74 سجل ألبيان حيدري الهدف الثاني للفريق السويسري.

 

نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

وفي باقي المباريات، فاز سيركل بروج البلجيكي على مضيفه أولمبيا يوبليانا السلوفيني 4/1، وفاز إسطنبول باشاكشهير التركي على هايدنهايم الألماني 3/1، وفاز ريال بيتيس الإسباني على بيترو كوب المولدوفي 1/0.

 

وفاز كوبنهاجن الدنماركي على هارتس الاسكتلندي 2/0 وبنفس النتيجة فاز دينامو مينسك البيلاروسي على لارن الأيرلندي الشمالي، وأبويل القبرصي على نواه الأرميني 3/1، وتعادل هلسنكي الفنلندي مع مولده النرويجي 2/2.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق