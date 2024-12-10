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الأهلي يهنئ هاني أبو ريدة بعد فوزه رسميا برئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

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الأهلي يهنئ هاني أبو ريدة بعد فوزه رسميا برئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

الأهلي يهنئ هاني أبو ريدة بعد فوزه رسميا برئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، بالتهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الجديد برئاسة هاني أبوريدة بعد حصوله على ثقة الجمعية العمومية لمدة 4 سنوات قادمة.  

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وعلى جانب آخر، صرح المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، بأن هناك تحديات كبيرة تواجه المجلس الجديد.

وقال أبوريدة في تصريحات عقب الفوز برئاسة اتحاد الكرة: سيكون هناك اجتماع قريب مع الأندية لبحث المرحلة القادمة.

وأكد أبوريدة: ليس لدى مانع من إعلان قرار لجنة الانضباط ولكن لم أرَ أي أوراق تخص العقوبات حتى الآن.

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشكل رسمي، على تنصيب هاني أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى ختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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عمومية تاريخية في اتحاد الكرة

 وشهدت الجمعية العمومية المقامة حاليا في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، حضورا تاريخيا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 111 ناديا من أصل 134 لهم حق الحضور والتصويت.

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وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

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 واستمر التسجيل لمدة ساعتين، بحيث لا يتم السماح للأندية بالتسجيل بعد الحادية عشر صباحا وتنص لائحة النظام الأساسي أنه لابد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة والفوز بالتزكية، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني أو رفض قائمة المهندس هاني أبو ريدة سوف يتسلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مهام عمل الجبلاية علي أن تُعاد الإجراءات من جديد ويتم فتح باب الترشح للانتخابات من جديد.

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تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة

 وتضم القائمة كلًا من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبو زهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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