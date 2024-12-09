الرياضة - 05:47 - طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على مدينة درعا جنوب سوريا.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:47 صباحاً - قالت مصادر سورية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على مدينة درعا جنوب سوريا، فجر اليوم الإثنين.

وأفادت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف في غاراته مواقع عسكرية دمر فيها أسلحة للجيش السوري.

وذكر التليفزيون السوري التابع حالياً لـ"إدارة العمليات العسكرية" على حسابه بموقع "فيسبوك" أن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت مستودعات تابعة للنظام السابق في نوى بريف درعا".

وكان التلفزيون الرسمي السوري أعلن، الأحد، سقوط نظام بشار الأسد، وبث شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 12 يومًا.