نجم الأهلي السابق: عبد الله السعيد أحسن لاعب في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:47 مساءً - قال خالد جاد الله نجم الأهلي السابق، إن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، استغل النقص العددي للاعبي غزل المحلة بنجاح.

وتابع خالد جاد الله خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر حاليًّا، عندما أشاهد عبد الله السعيد أكون واثقًا إن الكرة لن تقطع منه أبدًا".

وأكمل جاد الله: "تمريرة عبد الله السعيد لناصر منسي في هدف الزمالك "تدرس في كرة القدم".

واستطرد: "ناصر منسي مجتهد وتمكن من إعادة نفسه لتشكيل نادي الزمالك الأساسي بثقته في نفسه وتمكن من فرض نفسه على جوميز".

واختتم نجم الأهلي السابق: "هناك علامات استفهام كثيرة على مصطفى شلبي ولا أعلم لماذا لا يبدأ بنتايك بشكل أساسي".

وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إلى نيجيريا صباح يوم غد الجمعة استعدادًا لمواجهة أنيمبا النيجيري في الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره أنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً بإستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وأنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أحمد سليمان رئيسا لبعثة الزمالك في نيجيريا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستسافر إلى نيجيريا يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي بإستاد القاهرة الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.