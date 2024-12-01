الرياضة - 08:39 - تحذير عاجل ودرجات حرارة صادمة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 08:39 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر.

الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 1ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم

وعن الظواهر الجوية وفقا لـ طقس اليوم تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 13 العاصمة الإدارية 21 11 6 أكتوبر 21 11 بنها 22 12 دمنهور 22 13 وادي النطرون 21 12 كفر الشيخ 21 14 المنصورة 21 11 الزقازيق 22 12 شبين الكوم 21 12 طنطا 21 13 دمياط 22 14 بورسعيد 22 15 الإسماعيلية 22 11 السويس 22 12 العريش 21 11 رفح 21 11 رأس سدر 22 10 نخل 19 03 كاترين 16 02 الطور 23 12 طابا 21 14 شرم الشيخ 25 16 الإسكندرية 22 13 العلمين 21 13 مطروح 22 14 السلوم 21 12 سيوة 21 11 رأس غارب 23 15 الغردقة 24 15 سفاجا 23 14 مرسى علم 24 17 شلاتين 27 18 حلايب 25 19 أبو رماد 26 17 رأس حدربة 25 18 الفيوم 22 09 بني سويف 22 07 المنيا 22 08 أسيوط 22 07 سوهاج 23 08 قنا 25 09 الأقصر 25 09 أسوان 25 11 الوادي الجديد 24 10 أبو سمبل 24 11