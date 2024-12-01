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الرياضة - 08:39 - قبل ما تتحرك من بيتك.. كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:39 - قبل ما تتحرك من بيتك.. كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:39 - قبل ما تتحرك من بيتك.. كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 08:39 صباحاً - شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية متحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني بجميع الطرق لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.

ظهرت كثافات بحركة المرور بأعلى محاور محافظة الجيزة وبحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة والنيل السياحي، الهرم، البحر الأعظم وبالمريوطية مرورا بمنطقة فيصل وبشارع ترسا وبشوارع الجيزة.

ازدحام مروري

وتباطأت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، وبالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

كما ظهرت كثافات مرورية بأعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وشارع السودان وبأشهر ميادين مصر (ميدان التحرير) وبمنشئة الصدر وبالدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبرى أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسى ورمسيس وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطنين ولتحقيق الانضباط، ولضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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