بوريل لدول الاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ملزم - أخبار كلمتك

بوريل لدول الاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ملزم - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الفستان الأبيض ليلة أمس الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الفستان الأبيض ليلة أمس الجمعة - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق:يجب صرف مرتبات هؤلاء من هذه الإيرادات - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق:يجب صرف مرتبات هؤلاء من هذه الإيرادات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:44 - بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:44 - بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في «الملتقى الصناعي» و«القاهرة الدولي للأخشاب» - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في «الملتقى الصناعي» و«القاهرة الدولي للأخشاب» - أخبار كلمتك

6 شروط من السياحة لضمان الفوز بقرعة الحج، تعرف عليها - أخبار كلمتك

6 شروط من السياحة لضمان الفوز بقرعة الحج، تعرف عليها - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: الإعلان عن جداول امتحانات شهر نوفمبر الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: الإعلان عن جداول امتحانات شهر نوفمبر الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار سبائك الذهب بالصاغة صباح اليوم السبت - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار سبائك الذهب بالصاغة صباح اليوم السبت - أخبار كلمتك

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

مصدر إسرائيلي: مذكرة الجنائية الدولية تعقد سفر نتنياهو إلى أوروبا - أخبار كلمتك

مصدر إسرائيلي: مذكرة الجنائية الدولية تعقد سفر نتنياهو إلى أوروبا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري الليلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري الليلة - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً -  يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب. 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر

خط الوسط: دونجا وعبدالله السعيد وناصر ماهر ومصطفي شلبي وزيزو 

خط الهجوم: سيف الجزيري

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز.  

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات 

ويسعى نادي الزمالك في مواصلة الانتصارات بالدوري الممتاز والوصول للنقطة التاسعة من بوابة المصري، بعد الفوز في أول جولتين بالدوري أمام البنك الأهلي وسموحة.

الزمالك 
الزمالك 

فيما يأمل المصري أيضا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد حصده 4 نقاط في أول جولتين من فوز أمام طلائع الجيش وتعادل مع الجونة. 

وحال تحقيق الزمالك الفوز سيتصدر الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط. 

الزمالك 
الزمالك 

الزمالك يتفوق على المصري البورسعيدي في القيمة التسويقية 

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو. 

فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري  9.53 مليون يورو وأغلى لاعبان في قائمة الفريق البورسعيدي هما الحارس محمود جاد وكريم بامبو بنفس القيمة 700 ألف يورو. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد مباراة غزل المحلة والجونة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق