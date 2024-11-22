عمرو ناصر يفوز بلقب أفضل لاعب بمباراة فاركو وإنبي بالدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:04 مساءً - حصل عمرو ناصر لاعب فريق فاركو على جائزة أفضل لاعب بمباراة فريقه وإنبي التي أقيمت على إستاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز عمرو ناصر هدفين ضمن رباعية فريقه بمرمى انبي

مباراة فاركو وانبي

حقق فريق فاركو فوز كبير على إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف من المباراة التي أقيمت، على إستاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة فاركو وانبي

أحرز رباعية فاركو عمرو ناصر هدفين في الدقيقة 35 و44 ومحمود جهاد في الدقيقة 85 وأحمد الشريف في الدقيقة 89.

وأحرز ثلاثية إنبي أحمد كالوشا في الدقيقة 15 وعلي فوزي هدفين من ضربتي جزاء في الدقيقة 81 و100.

ترتيب فاركو وإنبي بالدوري

ويحتل إنبى المركز السادس عشر فى جدول الترتيب، برصيد نقطة واحدة، حيث تعادل فى الجولة الأولى وخسر أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية وخسر اليوم أمام فاركو

بينما يحتل فاركو المركز السادس برصيد 4 نقاط من تعادل وهزيمة وفوز.

وتأخر انطلاق مباراة فريقي فاركو وإنب لمدة سبع دقائق بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف الثانية إلى استاد حرس الحدود.

تشكيل فاركو أمام إنبي

وكان أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو قد أعلن تشكيل فريقه أمام إنبي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: شيكا

الدفاع: ياسين مرعى، جيفرسون إنكادا، عمرو ناصر، عزمى غوما

الوسط: أحمد فؤاد، محمود جمعة، محمود عماد، وليد على، أحمد جمال

الهجوم: أحمد شريف

وكان على مقاعد البدلاء: محمد عز، اينوك، شكرى نجيب، نداى، وليد مصطفى، محمد جميل، محمد فخرى، صلاح الدين مصطفى، جابر كامل

تشكيل إنبي أمام فاركو

وأعلن سيد ياسين المدير الفنى لإنبى، عن تشكيل فريقه لمواجهة فاركو

وضم تشكيل إنبى كلا من:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: على فوزى، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، أحمد حواش

خط الوسط: مودى ناصر، محمد النحاس، مصطفى دويدار

خط الهجوم: أحمد أوفا، رفيق كابو، مصطفى شكشك

وكان على مقاعد البدلاء: محمد حامد، محمد حتحوت، فتحى السيد، عبدول، شيكو، صلاح زايد، رمضان مصطفى، محمد سمير، على إيهاب.

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