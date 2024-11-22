تنويه هام صادر من السفارة اليمنية بالقاهرة - أخبار كلمتك

تنويه هام صادر من السفارة اليمنية بالقاهرة - أخبار كلمتك

اللواء سمير فرج: العالم الآن يخشى الجيش المصري ويخاف من ردة فعله - أخبار كلمتك

اللواء سمير فرج: العالم الآن يخشى الجيش المصري ويخاف من ردة فعله - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري ومفاجآت عديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري ومفاجآت عديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة يُكرم الفائزين بمسابقتي «السرد القصصي والروائي» و«شباب المترجمين» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة يُكرم الفائزين بمسابقتي «السرد القصصي والروائي» و«شباب المترجمين» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وائل عوني في صدارة التريند بعد طرده من السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي 45 «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وائل عوني في صدارة التريند بعد طرده من السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي 45 «صور» - أخبار كلمتك

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي يصل إستاد السلام استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي يصل إستاد السلام استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

16.3 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى لبضائع جمارك الدخيلة - أخبار كلمتك

16.3 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى لبضائع جمارك الدخيلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر أمام القادسية في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر أمام القادسية في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر أمام القادسية في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره القادسية، ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب «الأول بارك».

تشكيل النصر لمواجهة القادسية 

وجاء تشكيل النصر أمام القادسية كالتالي:

وكان النصر قد فاز في آخر مباريات الفريق قبل فترة التوقف الدولي، على الرياض، بهدف دون رد، ويستهدف الاقتراب أكثر نحو مقدمة جدول الترتيب.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة، فيما يحل القادسية خامسًا برصيد 6 نقاط، وكان قد فاز في آخر مبارياته قبل التوقف على الفيحاء، بهدفين دون رد.

 

موعد مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي

وتقام  مباراة النصر والقادسية، مساء اليوم الجمعة، الموافق 22-11-2024، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق مباراة النصر أمام القادسية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري  عام 2021، عندما فاز القادسية على النصر 1-0، منهيا سلسلة من أربع هزائم متتالية أمامهم.

منذ موسم 2011/12، لم يخسر النصر أي مباراة على أرضه أمام القادسية في الدوري السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

طبيب محمد طارق: حالته مستقرة ويخضع لعملية جديدة اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق