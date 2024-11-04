زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة! - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:42 مساءً - خصصت مقالي اليوم لبعض النقاط السريعة والقفشات بعيدًا عن الكلام الغليظ عن حل أزمات كرة القدم المصرية التي لاتنتهي … وباتت مشاكلنا التافهة تسيطر علي كل شي ومحدش عاجبه العجب ولا الصيام في رجب !! لا الأهلي عاجبه الحكام ولا الزمالك راضي عن المنظومه وباقي الـ18 نادي مجرد ديكور.

حركة أكرم توفيق

من أقرب اللاعبين إلى قلبي هو أكرم توفيق نجم الأهلي والمنتخب الوطني وأراه نموذجًا للأخلاق التي يجب أن يتحلى بها لاعب كرة القدم في مصر، ولكن لاحظت الكابتن أكرم بيعمل حركة خلال المباريات لا يفعلها لاعب في الجورن أو في ساحة شعبية …حركة رفع الشورت غريبه جدًّا وبصراحة لا أراها إلا عند أكرم وعليه أن يعرف أنه يلعب في أكبر نادي مصر وأفريقيا وهو النادي الأهلي ……أتمنى أن ينسى تلك الحركة.

ميدو والبحث عن مجد ضائع

الكابتن أحمد حسام ميدو الذي خاض كل التجارب من مدير فني لأكبر الأندية لمدير كورة لإعلامي يقدم برامج رياضية (طقت في نافوخه) فكرة أنه يرجع للملاعب، وبدأ يتدرب من جديد بعد أن تجاوز الـ40 …..طب يا كابتن ميدو معملتش الكلام ده ليه وانت ابن الـ30 ……أنت كنت بتلعب في أكبر أندية العالم ولم تستغل الفرصة.

أنا فاكر مرة بعد عودة ميدو من الاحتراف كان بيلعب في الزمالك وكان مرشح للانضمام للمنتخب ولما سالت قالك المعلم قال ازاي أضم لاعب لمنتخب مصر وزنه فوق الـ105 كيلو جرام …عمومًا مش هنخسر حاجه …خلينا نتسلى ….!

يارب شيكا يحل عن الزمالك

لو هناك سبب حقيقي لضياع كأس السوبر المحلي من الزمالك سيكون السبب الرئيسي هو شيكابالا، ولا أعرف لماذا هو مستمر حتى الآن ؟!….تعرف أن فيه اتنين سوبر ضاعوا من الزمالك بسبب أنانية لاعب مرة كهربا ومر’ شيكا.

في المرة الأولى كنت في الملعب في الإمارات والزمالك متفوق بهدف واحتسب له الحكم ركلة جزاء يعني في أول نص ساعه تتقدم بهدفين وتقتل المباراة وطبعا كهربا مسك الكورة إلا وهو اللي يسدد وفييرا علي الخط هيتجنن وطبعا اللي حصل حصل ….ونفس الأمر في السوبر الأخير وخلاص ولكن التفكير في النفس كان هو الغالب !!! أعتقد أنه يريح شويه ….

وفي النهاية

لاحظت أن كل مهنة تحتاج إلى رخصة مزاولة مهنة …الدكتور والمهندس والمعلم والطباخ والحلاق إلا مهنة الإعلام ممكن تزاولها بدون رخصة …..معاك قرشين تقدم برنامج ….ابن مسئول تقدم برنامج ….الهوا هوأنا …..واللي مش عاجبه زي حالاتي يشرب من البحر !