تنويه هام صادر من السفارة اليمنية بالقاهرة - أخبار كلمتك

تنويه هام صادر من السفارة اليمنية بالقاهرة - أخبار كلمتك

اللواء سمير فرج: العالم الآن يخشى الجيش المصري ويخاف من ردة فعله - أخبار كلمتك

اللواء سمير فرج: العالم الآن يخشى الجيش المصري ويخاف من ردة فعله - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري ومفاجآت عديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري ومفاجآت عديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة يُكرم الفائزين بمسابقتي «السرد القصصي والروائي» و«شباب المترجمين» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة يُكرم الفائزين بمسابقتي «السرد القصصي والروائي» و«شباب المترجمين» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وائل عوني في صدارة التريند بعد طرده من السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي 45 «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وائل عوني في صدارة التريند بعد طرده من السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي 45 «صور» - أخبار كلمتك

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي يصل إستاد السلام استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي يصل إستاد السلام استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

16.3 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى لبضائع جمارك الدخيلة - أخبار كلمتك

16.3 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى لبضائع جمارك الدخيلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري الممتاز، البنك الأهلي يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الممتاز، البنك الأهلي يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، البنك الأهلي يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:58 مساءً - تقدم فريق البنك الأهلي على بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الأول، من اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل هدف التقدم لصالح البنك الأهلي مدافع الفريق محمد عبد الغني في الدقيقة 45. 

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي 

وجاء تشكيل الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - طارق علاء - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالى: 
حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى 

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوب، هشام صلاح 

خط الوسط : محمد فتحى، أحمد ربيع، سعيد سيمبورى، محمد إبراهيم 

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل 


وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: 
أحمد صبحى، محمد هلال، ياو أنور، أيمن أشرف، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، سيد نيمار، محمد بسيونى، جريندو.

ترتيب بيراميدز والبنك الأهلي 

 يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من تعادل وانتصار بينما يأتي البنك الأهلي بالمركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري وذلك برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وهزيمة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أحمد بلال ينتقد تصريحات أحمد سليمان: هو نسي أنه كان مدربا لمنتخب مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق