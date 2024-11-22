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الأهلي يتفوق على الاتحاد في القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة - أخبار كلمتك

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الأهلي يتفوق على الاتحاد في القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة - أخبار كلمتك

الأهلي يتفوق على الاتحاد في القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:07 مساءً -  يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة ‏الدوري.‏

ويتفوق النادي الأهلي في القيمة التسويقية على زعيم الثغر، حيث تبلغ القيمة التسويقية للمارد الأحمر نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لسيد البلد 5.23 مليون يورو.
 

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري والقنوات الناقلة  

 ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة ‏الدوري.‏

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

 

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري المصري 

 ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

 

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- يحيى عطية الله- كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- إمام عاشور- عمر الساعي - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"- سمير محمد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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