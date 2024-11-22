مدرب برشلونة: نستطيع الفوز بدون هذا النجم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - تحدث هانز فليك مدرب برشلونة، عن مواجهة سيلتا فيجو، غدا السبت، في الجولة 14 من عمر الليجا والتي تشهد غياب لاعبه لامين يامال.

مدرب برشلونة يتحدث عن مواجهة سيلتا فيجو



وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "أتوقع مباراة جيدة، وهدفنا العودة بقوة بعد فترة التوقف الدولي، لأنها ستكون خطوة مهمة".

وأضاف: "لا نخاف اللعب بدون لامين يامال، إنه لاعب مهم بالطبع وننتظر عودته، ولكننا لم نلعب بشكل جيد أمام سوسييداد بسبب غيابه".



وتابع: "يبقى الأهم بالنسبة لي أن يعود يامال سليما بنسبة 100%، وسأتناقش مع اللاعبين حول ما إذا كان الفوز بدونه يمثل تحديا".

وأردف: "جاهزون للمباراة بدون لامين، فالفريق يضم عناصر أخرى بارزة مثل أولمو وكوبارسي ورافينيا وغيرهم ممن يجيدون اللعب في مراكز مختلفة".

وتطرق فليك للمصابين بقوله: "لا يمكنني تحديد موعد معين لعودة كريستنسين وأراوخو، أما جافي بات بإمكانه أن يشارك أساسيا اعتبارا من الغد".

واختتم: "سألت جافي حول مركزه المفضل، ورد بأنه جاهز للمشاركة في أي مركز، وكانت إجابة رائعة".

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