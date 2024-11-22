مدرب برشلونة: نستطيع الفوز بدون هذا النجم - أخبار كلمتك

مدرب برشلونة: نستطيع الفوز بدون هذا النجم - أخبار كلمتك

86.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

86.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

‏بريطانيا: ملتزمون بالإجراءات القانونية الخاصة بالجنائية الدولية - أخبار كلمتك

‏بريطانيا: ملتزمون بالإجراءات القانونية الخاصة بالجنائية الدولية - أخبار كلمتك

محمد مطيع رئيسًا لاتحاد الجودو - أخبار كلمتك

محمد مطيع رئيسًا لاتحاد الجودو - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب فرنسا على قرعة دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب فرنسا على قرعة دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

جامعة كفرالشيخ تحتل المركز الثامن محليا في تصنيف التايمز - أخبار كلمتك

جامعة كفرالشيخ تحتل المركز الثامن محليا في تصنيف التايمز - أخبار كلمتك

التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا - أخبار كلمتك

التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا - أخبار كلمتك

تفاصيل مشاركة التضامن في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا - أخبار كلمتك

تفاصيل مشاركة التضامن في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف قاعدة حيفا التقنية - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف قاعدة حيفا التقنية - أخبار كلمتك

مدرب شباب بلوزداد يتحدث عن مواجهة أورلاندو في مجموعة الأهلي النارية - أخبار كلمتك

مدرب شباب بلوزداد يتحدث عن مواجهة أورلاندو في مجموعة الأهلي النارية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مدرب برشلونة: نستطيع الفوز بدون هذا النجم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدرب برشلونة: نستطيع الفوز بدون هذا النجم - أخبار كلمتك

مدرب برشلونة: نستطيع الفوز بدون هذا النجم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - تحدث هانز فليك مدرب برشلونة، عن مواجهة سيلتا فيجو، غدا السبت، في الجولة 14 من عمر الليجا والتي تشهد غياب لاعبه لامين يامال.

مدرب برشلونة يتحدث عن مواجهة سيلتا فيجو


وقال فليك  في المؤتمر الصحفي: "أتوقع مباراة جيدة، وهدفنا العودة بقوة بعد فترة التوقف الدولي، لأنها ستكون خطوة مهمة".

وأضاف: "لا نخاف اللعب بدون لامين يامال، إنه لاعب مهم بالطبع وننتظر عودته، ولكننا لم نلعب بشكل جيد أمام سوسييداد بسبب غيابه".


وتابع: "يبقى الأهم بالنسبة لي أن يعود يامال سليما بنسبة 100%، وسأتناقش مع اللاعبين حول ما إذا كان الفوز بدونه يمثل تحديا".

وأردف: "جاهزون للمباراة بدون لامين، فالفريق يضم عناصر أخرى بارزة مثل أولمو وكوبارسي ورافينيا وغيرهم ممن يجيدون اللعب في مراكز مختلفة".

وتطرق فليك للمصابين بقوله: "لا يمكنني تحديد موعد معين لعودة كريستنسين وأراوخو، أما جافي بات بإمكانه أن يشارك أساسيا اعتبارا من الغد".

واختتم: "سألت جافي حول مركزه المفضل، ورد بأنه جاهز للمشاركة في أي مركز، وكانت إجابة رائعة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ياسر ريان: مصطفى شوبير أفضل من عواد وموهوب على والده - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق