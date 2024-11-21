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فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب حجز تذاكر مباراة النادي الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري، المقرر لها على إستاد القاهرة الدولي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وعلى ناحية أخرى، يعود محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحسابات الفنية في مباراة الاتحاد السكندري المرتقبة غدا في ظل الغياب المنتظر لوسام أبو علي بسبب الإصابة حيث يحصل كهربا علي جزء من المباراة غدا في ظل الاعتماد بشكل أساسي على طاهر محمد طاهر. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري والقنوات الناقلة  

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري غدا الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

وسام أبو علي 
وسام أبو علي 

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الأهلي إن الجهاز الطبي سوف يعلن اليوم التشخيص الرسمي لإصابة وسام أبو علي مهاجم الأهلي الذي غادر معسكر منتخب فلسطين مؤخرا بسبب الإصابة.

وخضع وسام أبو علي لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة من أجل الاطمئنان علي إصابته في وجه القدم حيث يعلن الأهلي عبر منصاته الرسمية اليوم تفاصيل الإصابة كاملة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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