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زغلول صيام يكتب: هل من حق الزمالك منع لاعبيه من المنتخب؟! من الأفضل زيزو أم طاهر؟! أغلقوا دكاكين الفتنة.. مهيب وشركاه! - أخبار كلمتك

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زغلول صيام يكتب: هل من حق الزمالك منع لاعبيه من المنتخب؟! من الأفضل زيزو أم طاهر؟! أغلقوا دكاكين الفتنة.. مهيب وشركاه! - أخبار كلمتك

زغلول صيام يكتب: هل من حق الزمالك منع لاعبيه من المنتخب؟! من الأفضل زيزو أم طاهر؟! أغلقوا دكاكين الفتنة.. مهيب وشركاه! - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:04 مساءً - الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، هذا هو حال كرة القدم المصرية؛ فبدلاً من العمل على تطويرها من أجل العودة كما كانت منذ سنوات قريبة، تظهر الفتن وتعلو الانتماءات على المنتخب الوطني، والضحية هي كرة القدم المصرية.

منذ شهور قليلة، رفض الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 لأن السادة الأفاضل لم يراعوا ذلك في جدول الدوري، والنتيجة ضياع ميدالية كانت في متناول اليد لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

وأمس استمعت لصديقي الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك -رغم أني كذبت أذني فيما قال- بشأن تقديمه مذكرة لمجلس إدارة نادي الزمالك لمنع لاعبي ناديه من الانضمام للمنتخب لأنهم لا يحصلون على حقهم!

قد أختلف مع الكابتن حسام حسن في تصريحاته، ولكن لا يمكن أن أختلف على حريته في اختيار العناصر والتشكيل الذي يلعب به المباريات دون تدخل من أحد، حق أصيل لا ينازعه أحد فيه مع كامل الاحترام للجميع، هكذا تعلمنا ورأينا الجوهري يتجاهل طاهر أبو زيد وهو في عز مجده مفضلاً عليه هشام عبد الرسول لاعب المنيا أو أحمد الكأس لاعب الأولمبي.

ليس من حق ناد أن يتحدث في مثل تلك الأمور؛ لأن انضمام لاعبي المنتخب هو حق أصيل للمنتخب. وهل يملك ناد حق رفض ضم لاعبه للمنتخب؟ لا قانون ولا لائحة ولا شيء على وجه الأرض يعطي ناديا الحق في ذلك أو التلويح به من قبيل التهويل.

 

دكاكين الفتنة


ولكن مع ظهور برامج رياضية في قنوات عربية تبحث عن الترند وكثرة المشاهدة، فلا مانع من الضرب في الثوابت وأولها قواعد الانضمام للمنتخبات الوطنية، الأزمة أن تلك القنوات هي من تفتعل تلك الأزمات بهدف إثارة الفتنة وقد تكون سببًا في ابتعاد الجماهير عن الالتفاف حول المنتخب الوطني.

الإعلامي مهيب عبدالهادي دائمًا يبحث عن الترندات -وطبعًا أقول إعلامي على مضض- لأن ما نشاهده ونتابعه لا يندرج تحت بند الإعلام الرياضي !!! وفي برنامج آخر كان السؤال: من الأفضل، أحمد سيد زيزو أم طاهر محمد طاهر قبل ساعات من مباراة مصيرية للمنتخب الوطني.

طبيعي أن ينبري الأهلاوية لدعم طاهر والزملكاوية لدعم زيزو. رغم أن الأمر لا يستحق وربما تكون المقارنة غير منطقية، ولكن عندما يرد مدير فني منتخب مصر ويقول طاهر ثم مدير منتخب مصر ويقول طاهر. رغم أن طاهر لم يظهر إلا منذ أسبوعين. لله في خلقه شؤون!

يا جماعة الخير، لا يجب أن تنسينا الفلوس القواعد المهنية ولا تجعل الضيوف يصنعون عجين الفلاحة من أجل دراهم معدودة!
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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