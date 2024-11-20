كرة اليد، موعد سفر منتخب مصر إلى كرواتيا للمشاركة ببطولة العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - كرة اليد، قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، سفر بعثة المنتخب الوطني إلى كرواتيا يوم 11 يناير المقبل، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقامة بتنظيم مشترك بين الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

معسكر مغلق في إسبانيا

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر معسكرًا مغلقًا في إسبانيا خلال الفترة من 7 وحتى 11 يناير، ثم السفر مباشرة إلى كرواتيا للمشاركة في بطولة العالم.

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مواجهة ودية يوم 20 ديسمبر المقبل، أمام منتخب عربي لم يتحدد بعد، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها منتصف يناير المقبل، بتنظيم مشترك بين الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

وتقام المباراة الودية للمنتخب الوطني في القاهرة، في غياب اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم إلى قائمة الفراعنة يوم 27 ديسمبر المقبل.

استعدادات قوية لمنتخب كرة اليد

يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها منتصف شهر يناير المقبل، بتنظيم مشترك بين الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

ويخوض المنتخب الوطني حاليًّا استعدادات قوية للمشاركة في البطولة، تتضمن مواجهات ودية ومعسكرات خارجية، وصولا للمشاركة في منافسات المونديال.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبين المحترفين إلى صفوف المنتخب الوطني يوم 27 ديسمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم.

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