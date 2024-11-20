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الرياضة - 12:09 - مائل للبرودة ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:09 - مائل للبرودة ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - مائل للبرودة ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سقوط أمطار

أشارت هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت «الأرصاد» إلى سقوط أمطار خفيفة، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

شبورة مائية

وحذرت من انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 25 17
العاصمة الإدارية 26 15
6 أكتوبر 26 15
بنها 24 17
دمنهور 23 16
وادي النطرون 25 16
كفر الشيخ 23 15
المنصورة 23 16
الزقازيق 25 16
شبين الكوم 24 16
طنطا 24 16
دمياط 23 18
بورسعيد 24 17
الإسماعيلية 26 16
السويس 25 14
العريش 24 13
رفح 23 13
رأس سدر 25 17
نخل 24 09
كاترين 19 07
الطور 26 16
طابا 24 15
شرم الشيخ 28 18
الإسكندرية 23 15
العلمين 22 15
مطروح 22 13
السلوم 20 13
سيوة 23 12
رأس غارب 27 18
الغردقة 28 17
سفاجا 29 18
مرسى علم 27 19
شلاتين 28 20
حلايب 25 22
أبو رماد 26 21
رأس حدربة 26 22
الفيوم 24 14
بني سويف 25 13
المنيا 25 12
أسيوط 26 11
سوهاج 27 13
قنا 27 14
الأقصر 27 14
أسوان 27 15
الوادي الجديد 27 11
أبو سمبل 28 15

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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