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تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادًا لمباراة المصري - أخبار كلمتك

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تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادًا لمباراة المصري - أخبار كلمتك

تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادًا لمباراة المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:09 مساءً - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في الدوري.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال، سواء بالركض حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الأخرى.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

 

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري. 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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