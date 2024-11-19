تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادًا لمباراة المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:09 مساءً - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في الدوري.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال، سواء بالركض حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الأخرى.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري.

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