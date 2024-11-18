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عبد الجليل: لابد من الاهتمام بالملف الطبي لكل اللاعبين - أخبار كلمتك

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عبد الجليل: لابد من الاهتمام بالملف الطبي لكل اللاعبين - أخبار كلمتك

عبد الجليل: لابد من الاهتمام بالملف الطبي لكل اللاعبين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:04 صباحاً - أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أنه يجب الاهتمام بـ الملف الطبي من جانب الأندية واللاعبين، ولابد أن يستوعب الحكام لحظات سقوط أي لاعب بطريقة مفاجئة، وألا يتم استئناف اللعب على حساب حياة أي لاعب، خصوصا أن بعض الحكام لا يوجد لديها "الحس" ويتوهمون بأن سقوط أي لاعب بسبب إضاعة الوقت وهذا يكون غير صحيح في العديد من الأمور.

وقال عبد الجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "مراقبو المباريات في مصر بيحاولوا "يمشوا الدنيا قدر الإمكان" لكن العديد منهم لا يستحق التواجد".

بيان اعتذار خالد عبد الفتاح

وأضاف: "لم يعجبني بيان اعتذار خالد عبد الفتاح، اللاعبون أصدقاء وبعيدا عن كرة القدم هناك إنسانيات خارج الكرة، وهناك أزمات كثيرة كانت تحدث بين اللاعبين في الملعب ثم يتواجدون سويا ويتناولون العشاء لأنهم أصدقاء في النهاية".

وتابع: "الزمالك قام بضم لاعبين كثيرين ولكنهم لن يظهروا بنفس مستواهم مع أنديتهم، هناك لاعبون يليقون على فرق منتصف الجدول".

وأتم: "حسام حسن سوف يسعى لتحقيق المكسب والوصول لـ16 نقطة، مثلما حصلت الجزائر على نفس العدد من النقاط، ورأيي أن يلعب مصطفى محمد بشكل أساسي في المباراة رغم أن أسامة فيصل عنصر رائع أيضا، كما سيتم منح بعض اللاعبين فرص أيضا للظهور أمام بوتسوانا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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