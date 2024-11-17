عبد الخالق: زيزو نموذج للاعب المحترف.. وهناك من يريد هدم استقرار الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:51 مساءً - أكد إبراهيم عبد الخالق، نجم الزمالك السابق، أن هناك حملة ممنهجة ضد أحمد مصطفى "زيزو"، مشددا على أنه لاعب نموذج للاعب المحترف.

وقال عبد الخالق في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "زيزو مستواه ثابت على مدار المواسم الماضية ومن القليل أن ترى لاعب يحافظ على مستواه وتدريباته فهو أكثر اللاعبين التزاما داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "هناك من يريد أن يهدم استقرار نادي الزمالك من خلال الأخبار المغلوطة ضد زيزو وصفقات النادي وهو أمر مريب للغاية ويجب الغلق على الفريق".

باتشيكو يصدم الزمالك

وعلى صعيد آخر، قال الإعلامي خالد الغندور، إن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، رفض تقسيط مستحقاته لدى النادي الأبيض.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن إدارة نادي الزمالك تقوم بمحاولة أخيرة مع باتشيكو لجدولة المستحقات.

وواصل: الزمالك يرى أن غرامة باتشيكو كبيرة ويحاول جدولتها لرفع إيقاف القيد.

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك قد أعلن في وقت سابق إيقاف قيد الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة للبرتغالي باتشيكو مدرب الأبيض السابق.

وقال سالم في تصريحات عبر برنامج زملكاوي: "إيقاف جديد لقيد الزمالك بسبب مستحقات باتشيكو.

وأضاف: "819 ألف يورو غرامة باتشيكو ضد الزمالك".

وواصل: "هذا الكم من الغرامات غير طبيعي ويضع ضغوط على المجلس الحالي".

وقال: “المجلس الحالي تحمل ما يقرب من نصف مليار جنيه غرامات على النادي”

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