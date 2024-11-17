موعد مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر في دورة شمال أفريقيا والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:35 صباحاً - منتخب الشباب، يدخل منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة روجيرو ميكالي، اليوم الأحد مواجهة صعبة أمام الجزائر في الجولة الثانية من دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر

وتنطلق صافرة مباراة منتخب الشباب أمام منتخب الجزائر في الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

منتخب مصر يخسر أمام المغرب

وكان منتخب الشباب مواليد 2005، قد خسر أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم باستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الافتتاحية من دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.

ميكالي مع مساعديه، كلمتك

ورفض روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، منح لاعبي الفراعنة راحة من التدريبات الجماعية في اليوم التالي لمباراة المغرب.

وعلى الرغم من خوض منتخب الشباب مباراة أمام المغرب، إلا أن ميكالي قرر خوض مران بدني أول أمس الجمعة.

ميكالي يعلق على الخسارة أمام المغرب

وعلق البرازيلي روجيرو ميكالي على خسارة فريقه أمام المغرب في الجولة الأولى بدورة شمال إفريقيا المقامة حاليًّا في الإسماعيلية والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وقال ميكالي في تصريحات بعد المباراة: “كنا على يقين بأن المواجهة أمام المنتخب المغربي ستكون بالغة الصعوبة، خاصة أن الأخير يتم إعداده منذ عامين لهذه التصفيات، في حين أن منتخب الشباب المصري لم نبدأ العمل معه إلا منذ بضعة أسابيع قليلة”.

وأكد ميكالي أنه راضٍ تمامًا عن المردود الذي قدمه المنتخب المصري أمام المغرب على الرغم من الهزيمة، ولكنه أكد أن الفريق يضم عناصر جيدة للغاية ولكنها تحتاج إلى المزيد من العمل.

ميكالي: متفائل بهذا الجيل

وتابع ميكالي، أنه متفائل جدًّا بهذا الجيل، وأنه يعمل على بناء جيل واعد يمثل الكرة المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة.

واختتم ميكالي تصريحاته قائلًا: إن منتخب مصر ما زال أمامه ثلاث مواجهات في البطولة أمام الجزائر وليبيا وتونس، وأنه على ثقة بأن الفريق سيحقق فيها نتيجة جيدة تسعد الجماهير المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.