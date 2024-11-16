الرياضة - 05:34 - «ابن صاحب المطعم».. تفاصيل جديدة بشأن احتجاز رهائن في باريس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 05:34 مساءً - ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الشرطة الفرنسية قامت بقطع الغاز عن مطعم أحد الأحياء الهادئة في باريس، في ظل تهديد الشخص الذي يحتجز الرهائن بالانتحار.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الشرطة الفرنسية أقامت حاجزا أمنيا في شارع إرنست رينان، وذلك بعدما قام مالك المطعم في مدينة إيسي ليه مولينو باحتجاز أربعة من الموظفين كرهائن.

وأكدت تقارير إعلامية، بأن الشرطة الفرنسية ما زالت تحاصر المطعم المتواجد به الرهائن، الواقع في أحد الطرق الهادئة التي لا يقنطها العديد من السكان، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أسباب هذا الحادث.

وتابعت التقارير الإعلامية، أن من قام باحتجاز الرهائن هو ابن صاحب المطعم باستخدام سلاح، وفور علم الشرطة الشرطة الفرنسية بهذا الحادث دفعت السلطات بقوات خاصة لمحاصرة الحي المتواجد به المطعم.

وواصلت التقارير الإعلامية، أن شرطة البلاد طالبت سكان الحي بالتزام منازلهم، وفصل الغاز عن المنطقة، لحماية الرهائن من أي عمليات تفجيرة تخطر ببال ابن صاحب المطعم، مشيرًا إلى أن المحتجز من أصول إيطالية.