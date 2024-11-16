بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:34 - «ابن صاحب المطعم».. تفاصيل جديدة بشأن احتجاز رهائن في باريس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:34 - «ابن صاحب المطعم».. تفاصيل جديدة بشأن احتجاز رهائن في باريس - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:34 - «ابن صاحب المطعم».. تفاصيل جديدة بشأن احتجاز رهائن في باريس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 05:34 مساءً - ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الشرطة الفرنسية قامت بقطع الغاز عن مطعم أحد الأحياء الهادئة في باريس، في ظل تهديد الشخص الذي يحتجز الرهائن بالانتحار.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الشرطة الفرنسية أقامت حاجزا أمنيا في شارع إرنست رينان، وذلك بعدما قام مالك المطعم في مدينة إيسي ليه مولينو باحتجاز أربعة من الموظفين كرهائن.

وأكدت تقارير إعلامية، بأن الشرطة الفرنسية ما زالت تحاصر المطعم المتواجد به الرهائن، الواقع في أحد الطرق الهادئة التي لا يقنطها العديد من السكان، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أسباب هذا الحادث.

وتابعت التقارير الإعلامية، أن من قام باحتجاز الرهائن هو ابن صاحب المطعم باستخدام سلاح، وفور علم الشرطة الشرطة الفرنسية بهذا الحادث دفعت السلطات بقوات خاصة لمحاصرة الحي المتواجد به المطعم.

وواصلت التقارير الإعلامية، أن شرطة البلاد طالبت سكان الحي بالتزام منازلهم، وفصل الغاز عن المنطقة، لحماية الرهائن من أي عمليات تفجيرة تخطر ببال ابن صاحب المطعم، مشيرًا إلى أن المحتجز من أصول إيطالية.

اقرأ أيضاً
«يورونيوز»: خلاف بين أذربيجان وفرنسا على هامش مؤتمر «كوب 29

إيطاليا وفرنسا تبلغان نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

اشتباكات عنيفة بين مشجعين فرنسيين وألتراس إسرائيليون في مباراة فرنسا وإسرائيل

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق