الرياضة - 05:28 - عاجل.. حسام حسن يعلن تشكيل مصر ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:28 مساءً - تشكيل منتخب مصر.. أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة الرسمي لمواجهة نظيره الرأس الأخضر، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة بـ تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تقام بالمغرب.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر، اليوم الجمعة، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

منتخب مصر يضمن بطاقة كأس أمم إفريقيا 2025

وضمن منتخبنا الوطني التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك عقب تحقيق العلامة الكاملة بقيادة العميد حسام حسن، حيث حقق الفراعنة الفوز في الـ4 مباريات التي خاضها في تصفيات كأس الأمم حتى الآن، بتسجيل 10 أهداف وبشباك نظيفة حتى الآن.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه منتخب بوتسوانا.

وافتتح منتخبنا الوطني مشوار التصفيات بقيادة العميد حسام حسان، بفوز كبير على حساب الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة، ثم تكرار الفوز على بوتسوانا خارج الديار برباعية نظيفة.

قبل أن يكرر منتخب مصر الفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة، ثم الفوز على المرابطون بهدف عالمي من إبراهيم عادل خارج الديار، ليضمن «الفراعنة» بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى كأس أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة الرأس الأخضر اليوم

وجاء ترتيب مجموعة مصر على النحو التالي

1- منتخب مصر 12 نقطة.

2- بوتسوانا 6 نقاط.

3- الرأس الأخضر 3 نقاط.

4- موريتانيا 3 نقاط.

تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي

تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع محمد حمدي محمد ربيعة حمدي فتحي أحمد عيد في خط الوسط محمد شحاتة أحمد نبيل كوكا محمود صابر إبراهيم عادل في خط الهجوم طاهر محمد طاهر أسامة فيصل

أما دكة بدلاء منتخب مصر فجاءت على النحو التالي:

محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عمر كمال - مصطفى فتحي - محمود زلاكا - مصطفى محمد.