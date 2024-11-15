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فرنسا تتعادل سلبيا مع الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

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فرنسا تتعادل سلبيا مع الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

فرنسا تتعادل سلبيا مع الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - تعادل منتخب فرنسا، مع نظيره الكيان الصهيوني سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما في دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم الخميس.

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تشكيل فرنسا أمام الكيان الصهيوني 

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

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مانيان، كوندي، كوناتي، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، كانتي، كامافينجا، زاير إيمري، أوليس، باركولا، كولو مواني.

 

بهذه النتيجة رفع منتخب فرنسا، رصيده إلى 10 نقاط في دوري الأمم الأوروبية 
 

وكانت السلطات الفرنسية عززت الإجراءات الأمنية في العاصمة باريس قبل مباراة فرنسا والكيان الصهيوني، على أمل تجنب تكرار الاشتباكات العنيفة بين السكان المحليين والمشجعين الإسرائيليين في أمستردام الأسبوع الماضي.

4 آلاف شرطي لتأمين المباراة 

وقالت شرطة باريس إن نحو أربعة آلاف شرطي سيعملون على تأمين المباراة، وسينتشرون في الملعب وخارجه وفي وسائل النقل العام، بينما كشف قائدها لوران نونيز لمحطة "آر.تي.إل" الإذاعية: "أنه إجراء استثنائي، أكبر بثلاث إلى أربع مرات مما نحشده عادة. مضيفًا أنه لن يُسمح إلا برفع الأعلام الفرنسية والإسرائيلية داخل الملعب".

ومن المقرر حضور ماكرون المباراة، وقال وزير الداخلية برونو ريتايو بعد اشتباكات أمستردام إنه لم يكن هناك أي شك في أن المباراة ستقام كما هو مخطط لها.

ورغم ذلك، فمن المرجح أن تكون نسبة الحضور منخفضة، حيث من المتوقع حضور 20 ألف مشجع فقط في الملعب الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج شمال باريس.

وأظهر استطلاع للرأي بين أعضاء مجموعة المشجعين "فرنسيون غير قابلين للاختزال" أن 15 بالمئة سيقاطعون المباراة بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة، بينما ذكر نحو 30 بالمئة أن السبب هو "المخاطر الأمنية".

واندلعت اشتباكات بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين وسكان محليين في أمستردام الأسبوع الماضي، مما أسفر عن إصابة خمسة إسرائيليين على الأقل بعد مباراة مكابي تل أبيب مع أياكس في الدوري الأوروبي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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