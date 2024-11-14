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وصول بعثة منتخب مصر لكاب فيردي بعد رحلة طيران 10 ساعات (صور) - أخبار كلمتك

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وصول بعثة منتخب مصر لكاب فيردي بعد رحلة طيران 10 ساعات (صور) - أخبار كلمتك

وصول بعثة منتخب مصر لكاب فيردي بعد رحلة طيران 10 ساعات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:02 صباحاً - منتخب مصر، وصلت  منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن إلى كاب فيردي بعد رحلة طيران استغرقت 10 ساعات، وذلك لمواجهة كاب فيردي  في السادسة مساء غد الجمعة  في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

ويترأس بعثة منتخب مصر، اللواء حلمي مشهور عضو  مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

واختار حسام حسن 25 لاعبًا للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا هم:
محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد أحمد ربيعة - محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمد شحاتة - محمود صابر - عمر كمال - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - مصطفي فتحي - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمود عبد الحفيظ زلاكا- مصطفي محمد - أسامة فيصل.

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موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

 ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

 

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

 ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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