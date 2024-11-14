مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 03:04 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس 14-11-2024 العديد من المباريات في مختلف دوريات وملاعب العالم.

ومن تلك المباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالإضافة إلى تصفيات آسيا وأمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ومباريات دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

غينيا الاستوائية ضد الجزائر - الساعة 3 عصرًا - على قناة beIN Sports HD 2

مدغشقر ضد تونس - الساعة 6 مساء - على قناة beIN Sports HD 2

النيجر ضد السودان - الساعة 6 مساء - على قناة beIN Sports HD 6

بنين ضد نيجيريا.. الساعة 9 مساء

بوركينا فاسو ضد السنغال.. الساعة 9 مساء - على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

أستراليا ضد السعودية - الحادية عشرة وعشر دقائق صباحًا - على قناة beIN Sports HD 1

الكويت ضد كوريا الجنوبية - الساعة 4 عصرًا - على قناة beIN Sports HD 1

عمان ضد فلسطين - السادسة مساء - على قناة beIN Sports HD 3

العراق ضد الأردن - الساعة السادسة والرابع مساء - على قناة beIN Sports HD 4

قطر ضد أوزباكستان - الساعة السادسة والربع مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

بلجيكا ضد إيطاليا.. الساعة 9:45 مساءً - على قناة beIN Sports HD 1

فرنسا ضد الكيان الصهيوني.. الساعة 9:45 مساءً

اليونان ضد إنجلترا.. الساعة 9:45 مساءً - على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

فنزويلا ضد البرازيل.. الساعة 11:30 مساءً - SSC EXTRA 1 HD.

باراجواي ضد الأرجنتين.. الساعة 1:30 صباح الجمعة - SSC EXTRA 2 HD.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.