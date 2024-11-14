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مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 03:04 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس 14-11-2024 العديد من المباريات في مختلف دوريات وملاعب العالم.

ومن تلك المباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالإضافة إلى تصفيات آسيا وأمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ومباريات دوري الأمم الأوروبية.      

 

مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة  

غينيا الاستوائية ضد الجزائر - الساعة 3 عصرًا - على قناة beIN Sports HD 2 

مدغشقر ضد تونس - الساعة 6 مساء - على قناة beIN Sports HD 2 

النيجر ضد السودان - الساعة 6 مساء - على قناة beIN Sports HD 6 

بنين ضد نيجيريا.. الساعة 9 مساء 

بوركينا فاسو ضد السنغال.. الساعة 9 مساء - على قناة beIN Sports Connect    

 

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

أستراليا ضد السعودية - الحادية عشرة وعشر دقائق صباحًا - على قناة beIN Sports HD 1

الكويت ضد كوريا الجنوبية - الساعة 4 عصرًا - على قناة beIN Sports HD 1 

عمان ضد فلسطين - السادسة مساء - على قناة beIN Sports HD 3 

العراق ضد الأردن - الساعة السادسة والرابع مساء - على قناة beIN Sports HD 4 

قطر ضد أوزباكستان - الساعة السادسة والربع مساء - على قناة beIN Sports HD 1    

 

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة   

بلجيكا ضد إيطاليا.. الساعة 9:45 مساءً - على قناة beIN Sports HD 1 

فرنسا ضد الكيان الصهيوني.. الساعة 9:45 مساءً 

اليونان ضد إنجلترا.. الساعة 9:45 مساءً - على قناة beIN Sports HD 2     

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

فنزويلا ضد البرازيل.. الساعة 11:30  مساءً - SSC EXTRA 1 HD.

باراجواي ضد  الأرجنتين.. الساعة 1:30 صباح الجمعة - SSC EXTRA 2 HD.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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