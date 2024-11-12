رودري: الكرة الذهبية تقدر الاستمرارية وغياب ريال مدريد لم يؤلمني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - تحدث رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، عن ردود الفعل التي تعرض لها عقب فوزه بالكرة الذهبية 2024.



وقال رودري، في حوار أجراه مع إذاعة "كوبي" الإسبانية: "شعرت ببعض الدهشة عندما صرخ نصف الجمهور باسم (فينيسيوس.. فينيسيوس!) خلال تسليم الجائزة. على أي حال أبدى الحاضرون احترامًا كبيرًا لي حيث وقف الجميع وصفق لي".

وعن غياب ريال مدريد عن الحفل اعتراضًا على عدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية، علق رودري: "غيابهم لم يؤلمني، كانت هذه لحظتي الخاصة مع عائلتي، وآخر ما فكرت به هو الأشخاص الذين لم يحضروا الحفل".

الكرة الذهبية تقدر الاستمرارية



وأضاف: "الكرة الذهبية تقدر الاستمرارية، وهو أصعب ما في كرة القدم. لست الشخص الذي يمكنه القول إذا كنت أستحق هذه الجائزة أم لا. في عام 2023 اعتقدت أنني كنت أستطيع الفوز بها بسبب موسمي الرائع مع السيتي، وفي هذا العام أعتقد أنني قدمت أداءً أفضل".

وتابع: "الفوز بالكرة الذهبية كان فرحًا كبيرًا لعائلتي وللجميع. الفوز بها يغير حياتك قليلًا.. هذه لحظة فاصلة. العديد من الناس هنأوني، وكان إنييستا أكثرهم إدخالًا للفرحة على قلبي. إنه كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية أيضًا؛ لأنه أفضل لاعب في تاريخ بلدنا".

وواصل: "لو كان بإمكاني التصويت في الكرة الذهبية كنت سأختار كارفاخال في المركز الثاني، وفينيسيوس في المركز الثالث".

وعندما سئل إذا كان تلقى أي تهنئة من ريال مدريد، أجاب رودري بأن "بعض اللاعبين السابقين في النادي مثل ناتشو، وخوسيلو اللذين لعبت معهما، هنأوني.. لم أفتقد تهنئة فينيسيوس. أنا أهتم بأهلي وعائلتي وناديي. لم أكن لأفعل ما فعله ريال مدريد بعدم الحضور للحفل، لكن لا داعي للحديث في الأمر أكثر".

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