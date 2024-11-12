ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:57 - حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:57 - حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:57 - حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:57 صباحاً - أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. تنشر الأسبوع، أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء12-11-2024، تسليم أرض مصنع.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

ويضاف إلى سعر المصنع قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 39000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 39000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب 38000 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 39000 جنيه للطن، وحديد الكومي 36500 جنيه للطن، كما سجل العشري 36000 جنيه للطن، ومصر ستيل 37000 جنيه، وبيانكو سعر 36000 جنيه للطن.

كما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 38000 جنيه للطن، وسجل حديد سرحان سعر 36000 جنيهًا، والجيوشي سعر 39000 جنيه، والمراكبي سعر 38000 جنيه للطن، وعطية سعر 37000 جنيه للطن.

وسجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية بسعر يبدأ من 36 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت

بينما سجل أسمنت الفهد اليوم، 2780 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 2830 جنيهًا للطن، وأسمنت المهندس سجل 2800 جنيهًا، وأسمنت العسكري 2700 جنيهًا، وأسمنت المصريين 2730 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 3150 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت السويس 2900 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 2860 جنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 2850 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 2080 إلى 2320 جنيهًا، بينما الأسمنت المقاوم بين 2730 و3000 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 4000 إلى 4150 جنيه.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق