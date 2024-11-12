أول تعليق من أحمد الكاس بعد الهزيمة بخماسية أمام المغرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:02 صباحاً - أكد أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، عن حزنه الشديد بعد الخسارة (5-1) أمام المغرب، أمس الإثنين، ضمن الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية (تحت 17 عامًا).

وتضم البطولة 5 منتخبات، هي، الجزائر وتونس وليبيا ومصر والمغرب.

أحمد الكاس يعلن تحمله مسؤولية الخسارة بخماسية من المغرب

وقال أحمد الكاس، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إنه المسؤول الأول عن الهزيمة الثقيلة، متابعًا: "من الوارد أن تواجه عدم توفيق في عالم كرة القدم، والفريق لم يكن في يومه.. لكني المسؤول عن النتيجة".

وأضاف: "أبارك لمنتخب المغرب، ولن نرفع الراية البيضاء.. سنقاتل في المباريات المتبقية، من أجل التأهل للنهائيات القارية".

ويلعب منتخب مصر ضد الجزائر، الخميس المقبل، في إطار الجولة الثانية، ثم يواجه تونس، يوم 20 نوفمبر الجاري، وليبيا يوم 23 من الشهر ذاته.

ويتصدر منتخب المغرب البطولة حاليًّا، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن تونس التي هزمت الجزائر (1-0).



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.