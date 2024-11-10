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في غياب محمد صلاح، تعرف على ترتيب "كباتن" منتخب مصر - أخبار كلمتك

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في غياب محمد صلاح، تعرف على ترتيب "كباتن" منتخب مصر - أخبار كلمتك

في غياب محمد صلاح، تعرف على ترتيب "كباتن" منتخب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:11 مساءً - منتخب مصر، يغيب محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم نجم ليفربول الإنجليزي، عن صفوف الفراعنة خلال معسكر نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر الوطني الذي انطلق اليوم الأحد، جاء بقرار من حسام حسن المدير الفني للفراعنة، لمنح اللاعب قسطا من الراحة، بعد التأهل رسميا لنهائيات أمم إفريقيا بالمغرب.

 

من يحمل شارة كابتن منتخب مصر بمعسكر نوفمبر؟

ويعد محمد صلاح هو قائد منتخب مصر القائد الأول في منتخب مصر حاليا، وفي ظل غيابه عن المعسكر الحالي، سيعود الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتطبيق معيار الأقدمية في حمل شارة القيادة، ليصبح محمود حسن تريزيجيه هو كابتن منتخب مصر في مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، ثم يليه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

وانطلق اليوم الأحد المعسكر التدريبي لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

محمود تريزيجيه يحمل شارة قائد منتخب مصر، كلمتك
محمود تريزيجيه يحمل شارة قائد منتخب مصر، كلمتك

قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، في الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

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وضمت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهم:
محمد الشناوي 
المهدي سليمان 
محمد عواد 
مصطفى شوبير 
أحمد رمضان بيكهام 
حسام عبد المجيد 
حمدي فتحي 
محمد أحمد ربيعه 
محمد حمدي
أحمد نبيل كوكا 
أحمد عيد 
محمد شحاتة 
محمود صابر 
عمر كمال
مروان عطية 
محمود حسن تريزيجيه 
نبيل عماد دونجا 
ناصر ماهر 
مصطفي فتحي 
طاهر محمد طاهر 
عمر مرموش 
إبراهيم عادل 
محمود عبد الحفيظ زلاكا
مصطفي محمد 
أسامة فيصل

 

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

 ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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