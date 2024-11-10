عبد البديع: تخصيص ملعب لاتحاد ألعاب القوى أولوية للمجلس الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:05 مساءً - ألعاب القوى، تحدث مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، عن أولويات مجلس الإدارة الجديد المنتخب مؤخرًا برئاسة العميد حاتم فودة، خلال الفترة المقبلة.

وقال "عبد البديع": إن مجلس الإدارة يستهدف مخاطبة وزارة الشباب والرياضة من أجل تخصيص ملعب خاص باتحاد ألعاب القوى مطابق للمواصفات العالمية.

وأوضح "عبد البديع"، أن تخصيص ملعب مطابق للمواصفات العالمية سيوفر على الاتحاد المصري مبالغ ضخمة نظير تأجير الملاعب لإقامة بطولات النشاط المحلي، وأيضًا سيساهم بشكل كبير في تجهيز المنتخبات الوطنية.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من بطولات كأس مصر المؤجلة لجميع المراحل العمرية.

انتخابات اتحاد ألعاب القوى

وأسفرت انتخابات ألعاب القوى عن فوز العميد حاتم فودة بمنصب رئيس الاتحاد، بعد منافسة قوية مع كل من، وليد عطا وخالد عبد السلام وماجد السيد.

وحصل حاتم فودة على 55 صوتًا مقابل 10 أصوات لوليد عطا، و4 أصوات لخالد عبد السلام لينصب نفسه رئيسًا لاتحاد ألعاب القوى خلفًا للرئيس السابق سيف شاهين.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 69 هيئة من أصل 69 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

وطبقًا للائحة يضم مجلس إدارة ألعاب القوى رئيس و8 أعضاء، يتم انتخابهم بنظام الفردي، وتضم الجمعية العمومية 69 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

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