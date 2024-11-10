موقف عمر مرموش، تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع أمام شتوتجارت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - يحتضن ملعب "إم إتش بي آرينا" مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ويخوض فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش مساء اليوم الأحد، آخر مبارياته قبل فترة التوقف الدولي الخاص بشهر نوفمبر، عندما يلتقي مع نظيره فريق شتوتجارت.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع أمام شتوتجارت

ومن المتوقع أن يدخل آينتراخت فرانكفورت اللقاء أمام شتوتجارت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: ننامدي كولينز، روبن كوخ، توتا.

خط الوسط: ناثانيل براون، محمود داوود، إلياس السخيري، أنسجار كنوف.

خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي، جيان ماتيو باهويا.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد شتوتجارت



تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت اليوم في الدوري الألماني في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت

تذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 4.



ويحتل آينتراخت فرانكفورت حاليًا المركز الثالث برصيد 17 نقطة، في حين أن شتوتجارت لديه 13 نقطة في المركز العاشر.

ويعتمد آينتراخت فرانكفورت على النجم المصري عمر مرموش، الذي يقدم أداءً مذهلًا في الموسم الحالي، وتمكن مرموش من تسجيل 13 هدفًا وصناعة 9 في مختلف المسابقات هذا الموسم رفقة آينتراخت فرانكفورت.



ويمتلك مرموش فرصة لاعتلاء صدارة هدافي الدوري الألماني، وتقاسمها مع هاري كين الذي غاب عن التسجيل في مباراة الأمس مع بايرن ميونخ ضد سانت باولي.

ويحتل مرموش المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، بفارق هدف عن هاري كين.

تعليق من فرانكفورت على احتمالية رحيل عمر مرموش

علق ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي إنتراخت فرانكفورت على الأنباء المثارة حول احتمالية رحيل نجم الفريق عمر مرموش خلال الصيف المقبل.

وتحدث المدير الرياضي لفرانكفورت عبر شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا قائلا: "أنا سعيد بمواصلة مرموش تسجيل الأهداف".

وأثيرت أنباء حول اهتمام بايرن ميونيخ وليفربول بضم لاعب منتخب مصر الصيف المقبل.

وعن العروض قال: "أعتقد أن عمر يشعر بالراحة هنا".

وأتم كروش حديثه "لذا لا يجب أن نناقش دائما ما سيحدث في الانتقالات أو الصفقات المحتملة".





ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.

ويعيش عمرو فترة من التألق رفقة الفريق الألماني خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل 13 هدفا وصنع 9 في 15 مباراة خاضها في كل البطولات.

وكان آخر تألق لمرموش هو تسجيله لهدف رائع من ركلة حرة قادت فريقه للفوز على سلافيا براج التشيكي في رابع جولات الدوري الأوروبي مساء الخميس.

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