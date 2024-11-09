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موهوب جورجيا يشعل صراع بين ريال مدريد وبرشلونة - أخبار كلمتك

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موهوب جورجيا يشعل صراع بين ريال مدريد وبرشلونة - أخبار كلمتك

موهوب جورجيا يشعل صراع بين ريال مدريد وبرشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 02:01 مساءً - يرغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع موهوب منتخب جورجيا، سابا خارباشفيلي، الظهير الأيسر صاحب الـ16 عامًا  الذي  يلعب أساسيًّا في دينامو تبليسي وشارك أيضًا في الدوري التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ينافس ريال مدريد على موهوب جورجيا 

وبحسب صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) وعبر مراسلها في جورجيا، فإن اسم اللاعب أثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ومن بينها ريال مدريد ويظهر في الصورة أيضًا برشلونة.

جاءت سرعة نضج خارباشفيلي (الذي انضم إلى دينامو تبليسي الأول في سن ال15 عامًا) وحالته البدنية الجيدة (إذ يبلغ طوله 1.84 مترًا) ونضجه ومهاراته الفنية ومعرفته التكتيكية التي لا تتناسب مع عمره تجعله من أكبر المواهب الواعدة في بلاده.

واتخذ النادي الجورجي أخيرا خطوة مهمة لتعزيز علاقته مع إسبانيا وذلك بعد شراكته مع منظمة إسبانية وفتح مكتب له في برشلونة. 

وهذه الخطوة الاستراتيجية ليس من شأنها فقط أن تفتح الطريق أمام لاعبين مثل خارباشفيلي للظهور في أوروبا بل تشير إلى رغبة دينامو تبليسي في تصدير مواهبه المحلية الشابة إلى أكبر الدوريات في العالم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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