مصر تشارك في 11 سباقا، تفاصيل الاجتماع الفني للبطولة الإفريقية للتجديف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:48 مساءً - البطولة الإفريقية للتجديف، عقد الاجتماع الفني للبطولة الأفريقية التجديف مساء اليوم الخميس، في بورتو مارينا التي تستضيف البطولة بداية من غدا الجمعة، وتستمر حتى الاثنين المقبل بمشاركة 9 دول إفريقية.

تفاصيل الاجتماع الفني للبطولة الإفريقية للتجديف

وتقرر إقامة منافسات التجديف الكلاسيك أيام 8، 9، 10، 11 نوفمبر الجاري فيما تقام منافسات التجديف الشاطئ يومي 10، 11 نوفمبر الجاري وتنطلق المنافسات يوميا بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عصرا.

تشارك مصر في 11 سباقا غدا الجمعة مع تونس والجزائر وليبيا وأوغندا كما تشارك مصر بعد غدا السبت أيضا في 11 سباقا مع دول تونس والجزائر وليبيا والسودان وكوت ديفوار.

ويشارك في منافسات التجديف الكلاسيك كل من مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، كوت ديفوار، أوغندا، السودان، فيما يشارك في منافسات التجديف الشاطئ كل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، أوغندا.

ويضم منتخب مصر 30 لاعبا ولاعبة وهم عبد الخالق البنا، سيف عز، عمر القماطي، زياد سلامة، سيد يحي، علي علاء، عمر حسام الدين، أدهم محجوب، احمد العتيق، محمد عبدالمحسن، عبدالرحمن سعد، مصطفى قنديل، يحيى زكريا، محمد عبدالمقصود، محمد هاني متولي، ياسين القماطي، ومن اللاعبات غادة ندا، مريم همام، إيمان الشرقاوي، ياسمين هويدي، جنى وائل، تقى هشام، جنى السيد، سهيلة إبراهيم, هنا خالد، مريم عوض الله، نور الهدى عرفة، ربى حسام الدين، حبيبة محسن.

البطولة الإفريقية للتجديف

يدير البطولة اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للبطولة الإفريقية للتجديف كل من مصطفى العطار رئيس اللجنة الفنية، اللواء عمرو رجائي المدير الفني والمدير الإداري للمنتخبات مجدي عفيفي ودكتور محمد حسين رئيس لجنة المعلومات والتكنولوجيا في البطولة الأفريقية التجديف.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري عادل بدر، وصفوت نسيم مدربي الآنسات ومحمود عبدالحليم وإسماعيل مجاهد مدربي الناشئين والعموم ومحمد عبد السلام مدرب خفيف الوزن ومسئولي الشاطئ الثنائي علي عبد الحكيم، سليمان البدراوي.

وتقام البطولة في بورتو مارينا بالساحل الشمالي بالتعاون مع أندية بورتو الرياضية.

ومن المقرر أن يحضر البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفرنسي جان كريستوف رولاند رئيس الاتحاد الدولي للتجديف، والجزائري مهدي قريدي رئيس الاتحاد الإفريقي للتجديف.

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