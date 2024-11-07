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تفاصيل وفاة مشجع بايرن ميونخ ليلة الفوز على بنفيكا - أخبار كلمتك

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تفاصيل وفاة مشجع بايرن ميونخ ليلة الفوز على بنفيكا - أخبار كلمتك

تفاصيل وفاة مشجع بايرن ميونخ ليلة الفوز على بنفيكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:43 صباحاً - توفي أحد مشجعي بايرن ميونخ الألماني، ليلة الفوز على بنفيكا البرتغالي 1-0، أمس الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وفاة مشجع بايرن ميونخ

وذكر بايرن ميونخ أن بعد نحو ساعة من نهاية المباراة، تلقى الفريق الألماني "الخبر المحزن" بوفاة أحد الجماهير وهو في طريقه إلى المستشفى.

وأصيب المتفرج بالمرض قبل انطلاق المباراة وحصل على رعاية طبية طارئة في المدرجات قبل أن يتم نقله للمستشفى.

— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) https://twitter.com/FCBayernAr/status/1854290958428283212?ref_src=twsrc%5Etfw


ونعى بايرن ميونخ المشجع في بيان أصدره على موقعه الإلكتروني، قائلا: "بايرن في حالة حداد مع عائلاتهم".

ومن باب الاحترام، توقفت جماهير بايرن في المنطقة الجنوبية من الملعب، عن دعم الفريق بصوت مرتفع، خلال المباراة، على عكس المعتاد في المباريات.

وقال المدير الرياضي ماكس إيبرل: "بالتأكيد هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم"، مشيرا إلى أن الجماهير أظهرت الاحترام المناسب بسلوكها.

وأضاف فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن: "بعد المباراة، لم نحتفل كثيرا"، وأشار إلى أن الفريق اكتشف خبر وفاة المشجع بعد المباراة.

وعقب نهاية المباراة، أبلغ مذيع الملعب الداخلي، الجماهير الموجودة في الملعب، الذي يتسع ل75 ألف متفرج، عن الحادث ولماذا كانت هتافات الجماهير غائبة.

كما كانت الموسيقى أكثر هدوءا من المعتاد بعد المباراة، التي فاز بها بايرن ميونخ، بهدف سجله جمال موسيالا من ضربة رأس.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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