أبرز قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:48 مساءً - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وخلال الجلسة ناقش المجلس المقترحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية، والتي تم تقديمها خلال المدة القانونية طبقًا للائحة النظام الأساسي، تمهيدًا لعرضها على جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر المقبل.

كذلك استعرض المجلس كافة الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية، وتوفير كافة التسهيلات للأعضاء، حتى تخرج بالصورة التي تليق بالنادي الأهلي وبمكانة أعضاء الجمعية العمومية.

كما اعتمد المجلس خلال الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023/2024، وكذلك تقرير الميزانية عن نفس العام المالي، ومشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2024/2025.

واعتمد المجلس أسماء المرشحين على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وهم محمود فهمي، الذي أصبح المرشح الوحيد لهذا المنصب، بعد تنازل الدكتور أحمد سعيد محمد أبو النصر، ولم يبد المجلس أي ملاحظات على المرشحين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد

من ناحية أخرى، يضم التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام زد في الجولة الثانية من الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي

وكان النادي الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي



ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء غدا الخميس باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري.

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