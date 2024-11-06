ميلان يعيد رقم سلبي لريال مدريد منذ 2009 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:16 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، كرر ريال مدريد، رقمًا سلبيًّا عندما تعرض لهزيمة ثقيلة بنتيجة 3-1 ضد ميلان، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة الدوري ببطولة دوري الأبطال، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، خسر ريال مدريد مباراتين متتاليتين على أرضه واستقبل ثلاثة أهداف على الأقل في كل مباراة للمرة الأولى في جميع المسابقات منذ مايو 2009 تحت قيادة خواندي راموس (2-6 ضد برشلونة و1-3 ضد مايوركا).

ميلان يفوز علي ريال مدريد

وحقق فريق ميلان الإيطالي مفاجاة كبيرة بفوزه العريض على مضيفه ريال مدريد في عقر داره (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة مدريد.



وسجل لميلان مالك ثياو، ألفارو موراتا، وتيجاني رينديرز في الدقائق (12، 39، و73).

بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 6 نقاط في المركز الـ17، بينما رفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ18.

وجاءت هذه الهزيمة بعد سقوط ريال مدريد في عقر داره أيضًا أمام غريمه التقليدي برشلونة (0-4) في "الكلاسيكو"، الذي جمعهما في قمة مباريات الجولة 11 للدوري الإسباني.

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