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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:20 صباحاً - تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات المثيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأيضًا في بطولة في مسابقة الدوري الأوروبي.

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 

كلوب بروج × أستون فيلا - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك × يونج بوزيز - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

شتوتجارت × أتالانتا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

سبارتا براج × بريست - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD

بايرن ميونيخ × بنفيكا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

فريق إنتر ميلان الإيطالي، كلمتك

باريس سان جيرمان × أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

سيرفينا زافيزدا × برشلونة - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

فينورد × ريد بول سالزبورج - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

إنتر ميلان × أرسنال - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

بشكتاش × مالمو - الساعة 5:30 مساء

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 2
ناساف كارشي x الحسين إربد - 05:00 مساء - beIN Sports AFC.


ألتين أسير x التعاون - 05:00 مساء - beIN Sports AFC.


الوكرة x موهيون بوجان - 07:00 مساء - beIN Sports AFC.


الكويت x شباب الأهلي - 07:00 مساء - beIN Sports AFC.


الخالدية x القوة الجوية - 07:00 مساء - beIN Sports AFC

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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