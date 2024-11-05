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بعد هاتريك ميتروفيتش، ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة - أخبار كلمتك

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بعد هاتريك ميتروفيتش، ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة - أخبار كلمتك

بعد هاتريك ميتروفيتش، ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:04 صباحاً - دوري أبطال آسيا، حقق الهلال السعودي فوزًا مستحقًّا على حساب ضيفه استقلال طهران بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المملكة أرينا، ضمن مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال السعودي، هاتريك قاد به فريقه للفوز على الاستقلال الإيراني بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتمكن النجم الصربي من إحراز أهدافه الثلاثة في الدقائق 15 و33 و74 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

وبهذا الهاتريك أشعل ميتروفيتش سباق هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تسجيله هاتريك في مرمى الاستقلال.

وتساوى ميتروفيتش مع زميله سالم الدوسري نجم الهلال في صدارة هدافي الفريق السعودي بدوري أبطال آسيا هذا الموسم برصيد 4 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة كالتالي:

جاسير أساني – غوانغجو الصيني (6 أهداف)

سالم الدوسري – الهلال السعودي (4 أهداف)

ألكسندر ميتروفيتش – الهلال السعودي (4 أهداف)

سفيان رحيمي – العين الإماراتي (4 أهداف)

فاليري كازياشيفيلي – شاندونغ الصيني (3 أهداف)

عارف أيمن – جوهور الهندي (3 أهداف)

رياض محرز – الأهلي السعودي (3 أهداف)

تايسي مياشيرو – فيسيل كوبي الياباني (3 أهداف)

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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